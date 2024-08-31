Magdalena Stysiak'tan flaş itiraf

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Magdalena Stysiak'tan flaş itiraf

Fenerbahçeli voleybolcu Magdalena Stysiak, çarpıcı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı voleybolcusu Magdalena Stysiak, Polonya basınına Fenerbahçe'de kalmasıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Melissa Vargas'ın tüm sezon sarı lacivertli takımda oynayacak olması nedeniyle geri planda kalacağı gerekçesiyle Magdalena Stysiak'ın ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.

Magdalena Stysiak, "Neden Fenerbahçe'de kaldın?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Geçerli olan kontratım bir kontratım var. Bu nedenle başka bir kulübe geçme imkanım yoktu. Muhtemelen ikili değişiklikte kullanılacağım, bazen bazı maçlarda ilk 6'da yer alabilirim ama bu sürekli olmayacak. Kontratım beni kulüpte kalmaya zorladı ve buna uymak zorundayım."

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