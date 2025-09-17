Mağdur baba ilk kez konuştu! Sürücü bakın neden tokat atmış!

Gebze'de bir babaya çocuklarının gözü önünde tokat atılmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Baba Ö.K., yaşadığı olayı anlattı. A Haber'e açıklama yapan mağdur baba, "Çocuklarımın yanında kavga çıkmasın diye haklı olduğum halde alttan alıp özür diledim. Ama kendisi egosunu tatmin etmek için bana tokadı yapıştırdı." dedi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İsminin Ozan Canyürek (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili, 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" açıklaması geldi.

ÇOCUKLARININ YANINDA TOKAT ATILAN BABA İLK KEZ KONUŞTU

Mağdur baba, cip hızla geldiği için kenana geçemediklerini bu yüzden iki araç arasında kaldıklarını anlatarak "Karşı yönden bize doğru çok süratli bir şekilde geliyordu, kolumu kaldırarak yavaş, yavaş nasıl geliyorsun çocuklar var dedim. Kardeşi koluma vurarak bana müdahale etti.

"ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİLERİ BOZULMASIN DİYE ALTAN ALDIM, ÖZÜR DİLEDİM"

Şoför de bana doğru hızlı bir şekilde inerek iki eliyle benim suratımdan tuttu. Çocuğumun elini tutuyorum, çocuğumun eli titriyor. Oğlum arkamda sağa sola bakıyor, biliyor kavga çıkabileceğini. Bana, özür dileyeceksin dedi. Ben de çocuklarımın yanında kavga çıkmasın psikolojileri bozulmasın diye haklı olduğum halde alttan alıp özür diledim.

"EGOSUNU TATMİN ETMEK İÇİN..."

Ama kendisi egosunu tatmin etmek için bana tokadı yapıştırdı." dedi. Tanıyan tanımayan herkesten konuyla ilgili destek gördüğünü ifade eden baba Ö.K. hepsine teşekkür etti.

Öte yandan Kartal'da eğlence mekanı olan İsminin Ozan Canyürek'in dün akşam iş yeri kurşunlandı. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

