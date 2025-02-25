Mağdur kadın: Başkan'ın elini ısırarak kurtuldum. Belediyede taciz skandalı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, AKP’den seçilen Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit hakkında belediye personeline cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı. Koçyiğit, partiden istifa ettiğini söylese de AKP kongresine katıldı.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde, AKP’den seçilen Belediye Başkanı 50 yaşındaki Cengiz Koçyiğit’in cinsel saldırı suçundan yargılandığı ortaya çıktı. 27 yaşındaki belediye personeli kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Koçyiğit hakkında "zincirleme şekilde basit cinsel saldırı" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Mayıs 2024'te açılan soruşturma sonrası topladığı delilleri değerlendirerek 6 Ocak 2025'te iddianameyi mahkemeye sundu. İddianamede, mağdur kadının ifadesi, video kaydı ve çözümleme tutanaklarının, saldırının rıza dışı gerçekleştiğini açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

Kadın, tuvalet temizlik birimindeki görevinden rahatsız olduğu için Belediye Meclis Üyesi olan Koçyiğit’le iletişime geçtiğini, ancak Koçyiğit’in kendisini depoya çağırarak burada cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Bu olayın tekrarlanması üzerine, mağdur kadın, delil toplamak amacıyla 18 Mart’ta gizli kamera kaydı aldı.

Mağdur kadın ifadesinde, “Kendisini tuvalet temizlik biriminde görevlendirmeleri üzerine bu durumdan rahatsız olduğu için görev yerini değiştirmek istediğini, bu nedenle de o dönem belediye meclis üyesi olan Cengiz Koçyiğit ile iletişime geçtiğini” belirtti.

Kadın, “Tamamen tuvalet biriminden başka bir birime geçmek için iletişime geçtiğini, Koçyiğit ile aralarında herhangi bir yakınlık ve duygusal iletişimin bulunmadığını Koçyiğit'in kendisine depoda cinsel saldırıda bulunduğunu, bu yüzden deponun kapısına kilit taktırdığını” anlattı.

Kadın “Koçyiğit’in cinsel saldırısından duyduğu rahatsızlık ve korku sebebiyle bu eylemlere son verebilmek ve delil oluşturabilmek maksadıyla Koçyiğit’in depoya geldiği son eylem günü 18 Mart tarihinde arkadaşından aldığı telefonu gizleyerek cinsel saldırı anını video kaydına aldığını, cinsel saldırı esnasında kendisinin 'yapma' diyerek Koçyiğit’in elini ısırarak karşı koyduğunu da” söyledi.

Başkan Koçyiğit ise ifadesinde, kadının kendisine yakınlık gösterdiğini öne sürdü ve suçlamaları kabul etmedi. Ancak savcılık, mağdur ile sanık arasında herhangi bir duygusal ilişki olmadığını ve olayın tek taraflı saldırı niteliği taşıdığını vurguladı.

Mahkeme, iddianameyi 8 Ocak 2025'te kabul etti. İlk duruşmanın yarın yapılması bekleniyor.

Koçyiğit, hakkındaki iddiaların ardından 31 Aralık’ta AKP’den istifa ettiğini ve bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Ancak istifasına rağmen, 8. Olağan Büyük Kongre’de AKP delegeleriyle birlikte görüntülendi. Bu durum, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Yargı süreci devam ederken, Mesudiye halkı ve belediye çalışanları gelişmeleri endişeyle takip ediyor.