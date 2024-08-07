Mağfi Eğilmez yatırımcıları uyardı: Tehlikeli bir dönem

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, son zamanlarda piyasalarda görülen dalgalanmalar hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Eğilmez, Merkez Bankası'nın rezervleri ve enflasyondaki düşüşe yönelik yorumlarda bulunurken, faiz indirimi için ise tarih verdi.

Küresel piyasalarda pazartesi günü yaşanan sert düşüşlerin ardından toparlanma için konuşan Eğilmez, bir şoka doğru gittiğini sezdiklerini, ama bunun pazartesi olacağını beklemediklerini, Japonya'nın kararının bu konuda çok önemli olduğunu, piyasalarda ABD resesyonu korkusu olduğunu, ABD'nin büyümesinde düşüşler yaşandığını ve resesyon beklentisi olduğunu söyledi.

Eğilmez, “Resesyon olursa çok ciddi etki yapacak. Avrupa kötü, Almanya resesyonda. Bütün bunların üzerine Japonya'nın faiz artışı gelince esas orada oldu” ifadelerini kullandı.

Japonya’nın carry trade'in merkezi durumunda olduğunu belirten Eğilmez, Japonya'dan bedava faizle kredi alıp ciddi faiz kazandıracak yerlere yatıranların olduğunu, Japonya'nın çok uzun süredir yapmadığı bir şeyi etkili hale getiriyor havası oluşunca büyük darbe yarattığını belirtti. Eğilmez, “Niye çabuk çözüldü? Dünya tuhaf bir şekilde bu tür olaylara alıştı, kanıksadı. Bu ilk bir şok oluyor, herkes elindekini satıyor. Ertesi gün o kadar da kötü olmayabilir deyip devam ediyor” dedi.

“BİREYSEL YATIRIMCILAR İÇİN TEHLİKELİ BİR DÖNEM”

Doların biraz yerine oturduğunu ifade eden Eğilmez, borsanın o düşüşü telafi etmeye yöneldiğini, kripto paralarda telafi olduğunu, bu kadar büyük düşüşlerde bir sürü insan için de alım fırsatı olduğunu söyledi. Finansal piyasaların da iyice esnek hale geldiğini ifade eden Eğilmez, çok çabuk şekil alabildiğini, bugün onu yaşadığımızı, arkadan bir şok daha gelirse onu atlatamayabileceğini söyledi.

Böyle bir dönemin bireysel yatırımcılar için tehlikeli bir dönem olduğunu belirten Eğilmez, “Bence bireysel yatırımcıların böyle bir dönemde daha sabit getirili işlere, oynaklığı daha az olan enstrümanlara yönelmesinde yarar var. Kurumsal yatırımcıların daha rahat hareket edebileceği bir ortam” ifadelerini kullandı.