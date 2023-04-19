Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifinin malzemeleri neler?

Hem hafifliğiyle ağır gelmeyen hem de lezzetiyle kendine hayran bırakan magnolia tatlısını evinde yapmak isteyenler magnolia tatlısının tarifini araştırıyor. Peki, magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifinin malzemeleri neler?

Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifinin malzemeleri neler?

İftar sonrası hazımsızlığa karşı hafif bir tatlı arayanlar magnolia tatlısını tercih ediyor. Magnolia tatlısını yapmak isteyenler magnolia tarifini ve magnolia yaparken püf noktalarını araştırıyor. Peki, magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifinin malzemeleri neler?

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MAGNOLİA MALZEMELERİ NELER?

Muhallebisi için;

- 1 litre süt

- 3 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 su bardağı şeker

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 paket 2000 ml sıvı krema

- 1 paket vanilya

Arası için;

- 1 paket burçak bisküvi

- 1 paket cici bebe ya da petibör bisküvi

- Çilek

MAGNOLİA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı koyun.

Tüm malzemeyi çırpma teli ile çırpın.

Ocağa alıp iyice karıştırın. Burada karıştırmamayı bırakmamak topaklanmayı önlemek için oldukça önemli.

Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirin.

Ocaktan alalım, vanilya ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştırmalısınız ki üzeri kabuk tutmasın.

Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirin.

Muhallebi soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpın.

Çilekleri ince dilimler halinde kesin.

Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyin.

Çilekleri dik gelecek şekilde dizin ve üzerine muhallebi ilave edin.

Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edin.

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