Maguire’ın sözleşmesindeki flaş detay ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray takipte

Ruben Amorim yönetiminde yeni bir yapılanma süreci başlatan Manchester United, gelecek sezon takımda kalacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.



Manchester United'da sezon sonunda kontratı bitecek isimlerden Harry Maguire'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.



Athletic'te yer alan haberde Manchester United'ın bir yıllık kontrat uzatma hakkı olduğu, Maguire'ın İngiltere dışından bir takıma transfer olmak istemesi halinde bu maddenin kaldırılabileceği belirtildi.

FIFA DEVREYE GİREBİLİR

Ancak Maguire'ın gelecek yaz bedelsiz olarak takımdan ayrılmak istemesi durumunda FIFA'nın devreye girebileceği ifade edildi.



Eğer Manchester United, Maguire başka bir takımla anlaştıktan sonra kontrattaki maddeyi aktifleştirirse FIFA bu anlaşmazlığı çözecek. FIFA'nın bu durumlarda oyuncu lehine karar verdiğine dikkat çekildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TAKİPTE

Avrupa'dan birçok takımın Harry Maguire'ın durumunu yakından izlediği, Napoli ve Leicester City'nin bu kulüplerden olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın Maguire'ın durumunu takip ettiği, Fenerbahçe'nin de İngiliz stoperin taliplerinden biri olabileceği belirtildi.



Haberde konuyla ilgili, "Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, İngiltere'den transfer geçmişine sahip. Fred ve Sofyan Amrabat kadrolarında. Galatasaray da Maguire'ın durumunu takip ediyor." ifadelerine yer verildi.