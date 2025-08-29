Mahalle asfaltlanmayınca toz içinde kaldı

Adana'da Gelincik Caddesi'nde, patlayan su borusu sonrası yola asfaltlanma yapılmadığı için mahalle toz içinde kaldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde 15 Ağustos günü su borusu patladı. Gece patladığı için birçok evi de su bastı. Bu duruma mahalleli tepki gösterdi. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri patlağı onardı, bozulan yol ise toprak ile kapatıldı. Aradan 13 gün geçmesine rağmen belediye asfaltlama çalışması yapmadı. Bu nedenle mahalle toz içinde kaldı. Ayrıca yolda çukur oluştuğu için araç sürücüleri de zor anlar yaşamaya başladı.

Mahalle sakini Mehmet Zeki Arslan, su borusu patladığında evlerini su bastığını, daha sonra da asfaltlama çalışması yapılmadığı için mahalleyi toz kapladığını söyledi.