Mahalle ayağa kalktı! 3,5 yaşındaki çocuk boğazında iple bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mahalle ayağa kalktı! 3,5 yaşındaki çocuk boğazında iple bulundu

Zonguldak'ta evinden çöp dökmek için ayrılan anne 3,5 yaşındaki çocuğunu boynuna ip dolanmış şekilde ölü buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki üç katlı binanın giriş katında yaşandı. İddialara göre, çöp dökmek için evinden ayrılan anne Cansever K., eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut K.'yı boynuna ip dolanmış yerde yatar şekilde buldu. Çığlıklar üzerine eve gelen komşularının bıçakla keserek ipten kurtardığı küçük çocuk için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen ekipler 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun cansız bedeni, buradan da morga sevk edildi.

OLAY YERİNDE DELİL TOPLANDI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil topladı. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken baba Musa K., anne Cansever K.'nin yanı sıra komşularının tanık ifadelerine başvuruldu.

Baba Musa K. ve komşuları otopsi öncesi polis ekipleri eşliğinde hastane morguna geldi. Baba Musa K. morgda gözyaşı döktü.

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Cumhuriyet Savcısı hastane morguna gelerek otopsi işlemlerini başlattı. Küçük çocuğun kesin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.

Mahalle ayağa kalktı! 3,5 yaşındaki çocuk boğazında iple bulundu

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