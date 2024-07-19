Mahalle bakkalı hırsız çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mahalle bakkalı hırsız çıktı

Ankara’da bir bakkalın kendisine emanet edilen anahtarları kopyalayarak evlerde soygun yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan bakkalın hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Murat Karagöz, iki kez hırsızlık olayı yaşanan evine güvenlik kamerası taktırdı. Üçüncü kez evi soyulan Karagöz, kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızın daha önce evinin anahtarını emanet ettiği bakkal A.A. olduğunu gördü.

Diğer mağdurlarla birlikte elindeki görüntülerle polise giden Karagöz, A.A.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelinin kendisine emanet edilen anahtarları kopyalayarak evleri soyduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili konuşan mağdurlardan Mürsel Kaymak, "Çocuğumun kumbarasındaki bin 500 lira kaybolunca şüphelenmeye başlamıştım. Güvendiğimiz için evimizin anahtarını bırakıyorduk. Dün hırsızlık görüntüleri ortaya çıkınca şok oldum. Toplam 11 bin lira kaybım var. Paranın yanı sıra iki çeyrek altın ile bir yüzük çalmış. Ailecek görüştüğümüz birisiydi. Şikayetçi olacağım” dedi.

aw250186-01.jpg

aw250186-02.jpg

Son Haberler
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var Gündem
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı Magazin
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi Ekonomi
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi
Arda Güler dördünü birden kovdu Spor
Arda Güler dördünü birden kovdu
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Gündem
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu Ekonomi
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu
İngiltere’de 6 milyon risk altında Dünya
İngiltere’de 6 milyon risk altında