Mahalle bekçisi saldırganı vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Mahalle bekçisi silahlı saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirirken, yaralı 3 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Pusula sokak üzerinde iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine M.K. isimli şahıs, silah ile İ.D. ve A.E.'yi vurdu. Bu sırada olay yerine gelen mahalle bekçisi de M.K.'yı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İ.D. ile A.E. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, M.K. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

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