Sivas'ta bir mahalle muhtarı, muhtarlık binasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu'nu (63) muhtarlık binasındaki masasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Baloğlu'nun öldüğünü tespit etti.

Yusuf Baloğlu

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı öğrenince muhtarlık önünde toplanan yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşı döktü.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Baloğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.