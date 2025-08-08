Mahalle muhtarı, muhtarlık binasında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mahalle muhtarı, muhtarlık binasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu'nu (63) muhtarlık binasındaki masasında hareketsiz halde bulundu.

Sivas'ta bir mahalle muhtarı, muhtarlık binasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu'nu (63) muhtarlık binasındaki masasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Baloğlu'nun öldüğünü tespit etti.

iha-20250808aw513769-5.jpg
Yusuf Baloğlu

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı öğrenince muhtarlık önünde toplanan yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşı döktü.

iha-20250808aw513769-1.jpg

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Baloğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Haberler
Galatasaray sezonu Gaziantep'te açıyor
Galatasaray sezonu Gaziantep'te açıyor
ATM'lerden yapılan işlemlerde limitler değişti
ATM'lerden yapılan işlemlerde limitler değişti
Galatasaray taraftarını çıldırtacak olay
Galatasaray taraftarını çıldırtacak olay
Son dakika... Çanakkale'deki yangında peş peşe gözaltılar
Son dakika... Çanakkale'deki yangında peş peşe gözaltılar
Ünlü müzisyen hayatını kaybetti!
Ünlü müzisyen hayatını kaybetti!