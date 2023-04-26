Mahalle Mutfakları yeniden Mersinlilerin hizmetinde

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzede vatandaşlara yemek desteği sağlamak amacıyla Mersin’de ara verdiği Mahalle Mutfakları yeniden aktif hale geldi. Mahalle Mutfakları, Mersin genelinde 38 noktada 3 çeşit yemeği 6 TL’den vatandaşlara ulaştırmaya devam edecek.

Mahalle Mutfakları yeniden Mersinlilerin hizmetinde

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından dar gelirli vatandaşlara sağlıklı ve ucuz öğün sağlamak amacıyla hizmet veren Mahalle Mutfakları, deprem bölgesindeki yurttaşlara yemek desteği sağlandığı için bir süre Mersinlilere hizmet verememişti. Yeniden hizmete alınan Mahalle Mutfakları, 21’i Mersin Merkez’de, 14’ü Tarsus’ta ve 3’ü Erdemli’de olmak üzere 38 noktada vatandaşlara 3 çeşit yemeği 6 TL’den ulaştırmaya devam edecek.

“MAHALLE MUTFAĞI 6 TL GİBİ SEMBOLİK BİR ÜCRETLE YENİDEN HİZMETE BAŞLADI”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Psikolog olarak görev yapan Buket Çankaya, konuyla ilgili bilgi vererek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedeler için il içi ve il dışında kurduğumuz mutfaklar ve mobil mutfaklarla depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. İl içi ve il dışı yemek sayımız günlük 33 bine ulaştı. Toplamda 2 milyondan fazla ikramımız oldu. Deprem sebebiyle ilimize gelen depremzedelere belediyemizce oluşturulan yerleşim alanlarında yemek yapmaya devam edeceğiz. Kardeş şehrimiz Adıyaman’da da mutfak hizmetimiz hala faaliyet yürütmekte. Bugün itibariyle Mahalle Mutfağımız tüm halkımıza 6 TL gibi sembolik bir ücretle yeniden hizmete başlamıştır” dedi.

“BU DAĞITIM İNŞALLAH TÜM ÜLKE YÖNETİMİNE ÖRNEK OLUR”

Mahalle Mutfağı’ndan uzun süredir yararlandığını ve kendileri için çok önemli bir hizmet olduğunu belirten Doğan Koçak, “Bu dağıtım inşallah tüm ülke yönetimine örnek olur ve inşallah böyle yemek dağıtımını tüm ülkede yaygınlaştırırlar. Ama buradaki lezzeti tutturmak şartıyla. Bu kadar uygun olması lazım. Yaşayabilmemiz için bunlar gerekiyor, yoksa yaşam şansımız yok” diye konuştu.

Çocuklarının üniversitede okuduğunu söyleyen Suna Bektaş, Mahalle Mutfağı’nın aile bütçesine önemli katkı sağladığını belirterek, “Zor şartlarda yaşayan aileler için çok güzel bir hizmet. Şu an benim 2 çocuğum üniversitede okuyor. Güzel bir hizmet, teşekkür ederim” dedi.

Mahalle Mutfağı kurulduğu günden bu yana yemek aldığını anlatan Aynur Demir ise “Çok güzel bir şey. Bizim gibi dar gelen insanlara iyi bir şey. Memnunuz. Ben başladığından beri alıyorum. Çok güzel. Hem uygun. 6 TL’ye 3 çeşit yemek bulunmaz” diye konuştu.

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