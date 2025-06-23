Mahalle sakinleri köy olmak için referanduma gitti

Kaynak: İHA
Mahalle sakinleri köy olmak için referanduma gitti

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Kuskunlu Köyü sınırları içerisindeki Abdullu Mahallesi'nde köy statüsü kazanılması talebiyle referandum düzenlendi. Sandıktan büyük çoğunlukla evet oyu çıktı.

Toplam 179 seçmenin bulunduğu mahallede 155 kişi sandığa giderek oy kullandı. Kullanılan oyların 147'si "Evet", 6'sı "Hayır" olurken, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece geçerli oyların yaklaşık yüzde 96'sı köy statüsüne geçiş yönünde oldu. Yüksek katılım oranı dikkat çekti.

Referandumun ardından sonuçlar önce İl Genel Meclisi İçişleri Komisyonu'na, ardından da İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne sunulacak. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Tirebolu'nun köy sayısı 49'a yükselecek.

Köy statüsünün resmiyet kazanması halinde Abdullu Mahallesi, kendi muhtarlığını kurarak yerel idari yapısını oluşturabileceğini belirten Mahalle sakinlerinden Emrah Emanet, "Bu durum, mahallenin idari bağımsızlığını kazanarak kamu hizmetlerine daha etkin ve hızlı erişmesini sağlayacak. Amacımız, ayrı bir köy olarak daha etkin hizmet almak ve kendi muhtarlığımızı kurmak. Halkımız demokratik hakkını kullandı. Yetkililerin bu kararı dikkate alarak gerekli işlemleri başlatacağına inanıyoruz" dedi.

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