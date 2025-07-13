Mahalle sakinleri tacizciyi affetmedi! Görüntüler şok etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mahalle sakinleri tacizciyi affetmedi! Görüntüler şok etti!

Bursa’da kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa meydana dayağı atıldı. Şahıs son anda kamyonetin kasasında kaçırılarak linçten kurtuldu.

Bursa'da, kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından darp edildi. Şüphelinin meydan dayağı yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kadınlara rahatsızlık verdiği öne sürülen şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı. Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında dövdü. Şiddet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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