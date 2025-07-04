Mahalle silah sesleriyle uyandı! İki gün önce tahliye edilmişti: Amasya’da aile faciası

Düzenleme: Kaynak: DHA

Amasyalılar bu sabah korkunç bir olay uyandılar. Cezaevinde iki gün önce tahliye edilen Yunus Köse, tabancasını çekti önce eşini öldürdü, arkasından tabancayı başına dayayarak tetiğe bastı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Beyazıt Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Yunus Köse ile eşi Kader Köse arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken Köse, eşine ateş etti. Kader Köse kanlar içinde yere yığılırken, Yunus Köse bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti.

Silah seslerini duyan mahallelerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Köse çiftinin cenazeleri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ'

Oğlunun cenazesini teslim alan Nurdan Köse, "Ah Yunus'um, niye kıydın canına, çocuklarına da mı acımadın" diyerek gözyaşı döktü. Yunus Köse'nin amcası Hüseyin Köse ise "Olaydan önce annesini arayıp helallik istemiş. Sonra da bu acı olay yaşandı" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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