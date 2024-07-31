Mahalle yanarken CNN Türk Icardi ile Simge aşkını tartıştı: Ben ayaklarıyla ilgileniyorum

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Mahalle yanarken CNN Türk Icardi ile Simge aşkını tartıştı: Ben ayaklarıyla ilgileniyorum

Fulya Öztürk programında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e, şarkıcı Simge Sağın'ın Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi'ye aşık olup olmadığını sordu.

CNN Türk’te geçtiğimiz akşam konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ilginç bir soru geldi. Fulya Öztürk ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye âşık olup olmadığını sordu.

“AYAKLARIYLA İLGİLENİYORUM”

Perinçek ise aşk hayatıyla ilgilenmediğini belirterek, “Ayaklarıyla ve kafasıyla ilgileniyorum. Gayet başarılı, karakterli bir futbolcu olduğu gözüküyor. Öbür tarafını bilmiyorum ama takımlı birlik halinde, uyum halinde. Kaprisleri olmayan bir kişilik… Gönül ilişkilerini bilmiyorum, takip etmiyorum" ifadelerini kullandı.

“İLLA Kİ DUYMUŞSUNUZDUR DOĞU BEY”

Bunun üzerine programın sunucusu Fulya Öztürk, “Simge Sağın’ın Aşkın Olayım şarkısı çok konuşuldu, illa ki duymuşsunuzdur Doğu Bey” dedi.

“ICARDİ BİR HAİN”

Arjantin’in efsanesi Diego Maradona, Wanda Nara ile evlenen Mauro Icardi için şunları söylemişti:

“Icardi bir hain. Arkadaşını evine yemek yemek için gidip sonra onun karısıyla evlenemezsin. Maxi Lopez'e yaptığı bir ihanettir. Hayatında ve futbolda yaptıklarının bedelini ödeyeceksin.”

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