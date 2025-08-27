Mahallede korku dolu anlar: Burası Teksas değil İstanbul: İki taraf birbirine kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sultanbeyli’de, geçenin sessizliğini mermiler bozdu. Kimliği belirsiz bir şüpheli, kafeye tabancayla ateş açtı. Kafede bulunanlar da silahla karşılık verince kısa süreli bir çatışma yaşandı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri korku dolu anlar yaşandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi cadde üzerindeki kafeye tabancayla ateş etti. İçeride bulunanlar da silahla karşılık verince, taraflar arasında kısa süreli çatışma çıktı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. Çatışmada, bazı evlerin duvarlarına ve park halindeki araçlara kurşun isabet ettiği belirlendi.

Kafe işletmecileri ifadeler alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

