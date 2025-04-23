Mahalledeki keskin koku ele verdi! İstanbul'da kadın giyim mağazası uyuşturucu tesisi çıktı!

Gaziosmanpaşa’da mahallelinin koku şikayetiyle polisin takibe aldığı kadın giyim mağazası, uyuşturucu üretim tesisi çıktı. Güven timleri, kimyasal destekli sistemle yetiştirilen uyuşturucuları ele geçirdi. Mağaza kapatıldı, maddeler imha edildi, soruşturma devam ediyor.

Ekol TV'den Büşra Seyis'in özel haberine göre; İstanbul Gaziosmanpaşa'da mahalleliden gelen şikayetler üzerine bir mağazayı takibe alan kolluk kuvvetleri, içeride kimyasal destekli uyuşturucu yetiştirme sistemimi ortaya çıkardı. Ekol TV'den Büşra Seyis'in özel haberine göre; İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 katlı binanın girişindeki iş yerini takibe alan güven timleri, yaptığı baskında mağaza süsü verilmiş uyuşturucu üretim tesisini ortaya çıkardı.

KADIN GİYİM MAĞAZASI UYUŞTURUCU TESİSİ ÇIKTI

Kadın giyim mağazasından gelen tuhaf kokudan şüphelenen mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.

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Polis, kokunun geldiği mağazaya bir operasyon düzenledi ve giyim mağazası olarak bilinen yerin uyuşturucu üretim tesisi olduğu anlaşıldı.

KOKU ELE VERDİ

Kokunun kaynağına yönelen güven timleri, saksılara ekilmiş uyuşturucu maddeler ve kimyasal destekli yetiştirme sistemi ele geçirdi. Uyuşturucu madde imha edilmek üzere götürülürken mağaza kapatıldı.

MAHALLELİ ŞAŞKIN

Ekol TV'ye konuşan bir mahalle sakini, "Burası kapalıymış, her yerini kapatmışlar, izole etmişler. Yani buradan koku falan çıkma şansı yokmuş. Dün kuvvet güçleri artık oraları temizlemişler, açmışlar her yeri. Ondan sebep koku dışarıya geliyor." ifadelerini kullandı.