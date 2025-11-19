Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlamak amacıyla yapımı süren Onat Tüneli çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sebebiyle Atamer Mahallesi'nde bazı evlerde yıkımlar meydana gelirken, birçok bina ve sokakta çatlaklar oluştuğu iddia edildi.

Çalışmalar sebebiyle dün akşam sarsıntı hissettiğini söyleyen mahalleli panikle sokağa çıktı. Necla Köprülü, çözüm beklediklerini belirterek, bu evlerde oturmak zorunda olduklarını belirtti. Çatlakları fareler girmesin diye bantladıklarını dile getiren Köprülü, şikayetlerini iletecek muhatap bulamadıklarını söyledi.

"Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum. Yıllardır bağırıyoruz ama sesimizi duyan yok." diyen Köprülü dün devam eden çalışmalar sebebiyle deprem oluyor zannedip çocukları alıp dışarı çıktığını anlattı. Tüm mahallelinin aynı korkuyla yaşadığını kaydeden Köprülü, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.