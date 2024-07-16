Mahalleli sokağa döküldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mahalleli sokağa döküldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetli olduğu kişiyi silahla başından vurarak yaralayan ve çevreye ateş eden şahıs özel harekat polislerinin operasyonu ile yakalandı.

Yenimahalle ilçesi Güventepe mahallesi 583 sokakta E.K., husumetlisi Ulaş B.'yi silahla başından vurdu. Çevreye rastgele ateş açan şüpheli, yunus polisleri tarafından olay yerine yakın bir noktada durdurulmak istendi.

Şüphelinin polis ekiplerine silah doğrultmasının ardından olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalan zanlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Başından yaralan Ulaş B. ise Yenimahalle Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri şahısların evinin önünde ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.

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