Mahalleliyi sokağa döken yangın

Kaynak: İHA

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Yangın büyümeden söndürülürken, 1 itfaiye eri dumanların içerisinden arkadaşının yardımıyla çıktı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Çizgi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini görenler sokağa döküldü. Önce apartmanda yaşayanları uyaran vatandaşlar, ardından olayı 112'ye ihbar etti.

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Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yoğun dumanların içerisinden ekip arkadaşının yardımıyla çıkması ise dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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