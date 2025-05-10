Mahalleliyi sokağa döken yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Çizgi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini görenler sokağa döküldü. Önce apartmanda yaşayanları uyaran vatandaşlar, ardından olayı 112'ye ihbar etti.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yoğun dumanların içerisinden ekip arkadaşının yardımıyla çıkması ise dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.