Mahallenin Anası Engelli Kıza Umut Oldu

Muhtar Dilek Demir, 25 yaşındaki 35 kilogram ağırlığındaki engelli kız için harekete geçti. Kızın hayatını kolaylaştırmak için bir mağazaya giden Demir, buradan temin ettiği engelli bebek arabasını kıza armağan etti.

Demir, “Muradiye Mahallesi’nde özel bir kızımız için uzun süredir verilen emekler, sonunda mutluluğa dönüştü. 25 yaşında ve 35 kilo ağırlığındaki engelli kızımızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engelli bebek arabası temin edildi. Onun hayatına büyük bir konfor sağlayacak bu destek, yüzündeki tebessümle birlikte herkese umut ve sevinç oldu. Küçük bir adım gibi görünse de aslında çok büyük bir anlam taşıdı. Muradiye Mahallesi olarak biliyoruz ki dayanışma ve yardımlaşma, engelleri aşmanın en güçlü yoludur. Her bireyin hayatına dokunmak, sadece onların değil, hepimizin yüreğini güzelleştirir” dedi.