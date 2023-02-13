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İsveçli şarkıcı Maher Zain depremzedelere yemek dağıttı

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Türkiye'ye gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı. Zain Kahramanmaraş'ta depremzedelere yemek dağıttı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:39
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Maher Zain Kahramanmaraş'ta depremzedelere yemek dağıttı

İsveçli şarkıcı Maher Zain depremzedelere yemek dağıttı
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Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, depremin ilk gününden itibaren hemen her gün Türkiye'ye destek çağrısında bulundu. Müslüman şarkıcı Maher Zain, İngiltere merkezli yardım kuruluşu 'Salam Charity' ile bölgede yemek dağıtımına katıldı.

"BURADAKİ YIKIMI KAMERA İLE GÖSTERMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Sosyal medya hesaplarında yardım faaliyetlerinden görseller paylaşan Zain, "Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Kahramanmaraş'a bugün geldik. Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bu yardımı gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜZ BİNLERCE İNSAN EVSİZ KALDI"

Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Maher Zain, "Burası büyük depremin merkez üssü. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz" diye konuştu.
 

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