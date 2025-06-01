Mahfi Eğilmez: Bedeli ağır olacak

Ekonomideki yavaşlama ve istihdam verilerindeki bozulmaya dikkat çeken Mahfi Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyurduğu 2025 yılı ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve Nisan ayı işsizlik verilerini değerlendirdi.

GSYH büyüme hızının 2023 yılında %4,5, 2024’te %5,4 iken 2025’in ilk çeyreğinde %2’ye gerilediğini belirten Eğilmez, bu oranın ciddi bir ivme kaybı anlamına geldiğini belirtti. Sanayi sektörünün durgunlaştığını, tarımın ise küçüldüğünü ifade eden Eğilmez, büyümenin inşaat ve hizmetler sektörü üzerinden şekillendiğini söyledi.

İşsizlikteki artışa da dikkat çeken Eğilmez, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının %8,6’ya yükseldiğini, daha geniş tanımlı işsizlik oranının ise %32,2’ye çıktığını belirtti. Eğilmez’e göre bu oran, işgücünün yaklaşık 3’te 1’inin işsiz olduğunu ve büyük bölümünün iş aramaktan vazgeçtiğini gösteriyor.

Yazısında, enflasyondaki geçici düşüşlerin rehavete yol açabileceği uyarısında bulunan Mahfi Eğilmez, faiz politikasıyla yürütülen mücadelenin sınırlı kalabileceğine işaret etti. Eğilmez, “Ekonomide enflasyon düşüyor, ancak buna paralel olarak büyüme hızı da yavaşlıyor, işsizlik artıyor. Bu tablo, Türkiye'nin sağlıklı bir ekonomik dengeden uzaklaştığını gösteriyor” dedi.

Mahfi Eğilmez, mevcut gidişatın devam etmesi durumunda hükümetin enflasyonla mücadele politikasından geri adım atabileceğini savundu. Eğilmez, “İktidar, geçmişte olduğu gibi büyümeyi enflasyonun önüne koyabilir. Önümüzdeki süreçte kredi garanti fonu aracılığıyla yeni kredi paketleri, vergi indirimleri, istihdam destekleri ve faiz indirimleri gündeme gelebilir” diyerek bu adımların büyümeyi geçici olarak destekleyeceğini, ancak yeniden enflasyonu tetikleyebileceğini dile getirdi.

BEDELİ AĞIR OLUR!

Eğilmez, enflasyonla mücadelede kararlılığın önemine işaret ederek, “Enflasyonu bir kez düşürmeyi başardıysanız, bir daha asla yükselmesine izin vermemelisiniz. Çünkü her şeyin bir bedeli vardır ve bazen bu bedel ağır olur” ifadelerini kullandı.