Mahfi Eğilmez: Büyük çöküş olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez: Büyük çöküş olacak

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

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