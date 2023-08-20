Mahfi Eğilmez dövizde yaşanacakları açıkladı. Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’ı kaldıracağını duyurmuştu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlan kararla Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını aşamalı olarak sonlandıracağını ilan etti.

Merkez Bankası'nın Hazineye milyarlarca lira yük bindirmesi nedeniyle eleştirilen KKM'yi kaldırma kararını duyurmasının ardından ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

Ponzi Oyunu benzeri düzenlemelerin acı bir şekilde sonlanacağını ifade eden Eğilmez " Parası rezerv para olmayan bizim gibi ekonomilerde faizi doğru belirlemezseniz olacağı budur" dedi.

Eğilmez'in o paylaşımları şu şekilde:

"PONZİ OYUNU BENZERİ DÜZENLEMELER"

KKM kararı alındığında o kararı alkışlayanlar şimdi alınan kararları sorguluyor. Ponzi Oyunu benzeri düzenlemeler gerçek ortaya çıktığında acı bir şekilde sonlanır. Fon Romanımın kapağında bir Çin Atasözü var:

"Kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar."

"FAİZİ DOĞRU BELİRLEMEZSENİZ OLACAĞI BUDUR"

KKM konusundaki son düzenlemeler, dövizlerin yastık altına çekilmesine yol açabilir. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu, parası rezerv para olmayan bizim gibi ekonomilerde faizi doğru belirlemezseniz olacağı budur.

PONZİ OYUNU NEDİR?

Ponzi şeması, Ponzi sistemi veya Ponzi oyunu, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.