Mahfi Eğilmez iktidarın alacağı kararı açıkladı. Faizde yeniden ‘Nas’ dönemi mi geliyor?

Ekonomist Mahfi Eğilmez iktidarın alacağı kararı açıkladı. Eğilmez’in yazısına göre faizde yeniden ‘Nas’ dönemi gelebilir.

Mahfi Eğilmez iktidarın alacağı kararı açıkladı. Faizde yeniden ‘Nas’ dönemi mi geliyor?

Merkez Bankası, 2021 yılının eylül ayından itibaren üst üste aldığı kararlar ile faizi yüzde 19’dan yüzde 8,5’e kadar düşürmüştü. Alınan kararlar ile birlikte döviz kurunda ve enflasyonda büyük artışlar yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Nas’ olarak tanımladığı dönem sonrasında ekonomide yaşanan çöküşle birlikte Kabine ve Merkez Bankası’nda yaşanan değişimle tersine döndü.

Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası Başkanlığına ise Gaye Erkan’ın getirilmesi ile birlikte faiz kademeli olarak artırıldı. Ancak faizdeki artış enflasyon ve dolara çare olmadı.

“İKTİDARIN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR”

Ekonomist Mahfi Eğilmez ekonomideki son durumu özetleyerek iktidarın önündeki iki seçeneği açıkladı. Eğilmez, kendi internet sitesinde yayınladığı köşe yazısında piyasa şartlarının iktidarı iki seçenekten birini tercih etmeye doğru ittiğini vurguladı.

Eğilmez’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Faizlerin daha da yükseltilmesi piyasada durgunluğun artmasına ve dolayısıyla büyüme oranının düşmesine yol açacak. Belirsizlikleri gideremeyen, beklentileri olumlu hale çeviremeyen her ekonominin kaçınılmaz sonu: Enflasyonu düşürmek için faizleri artırınca büyüme düşecek ve işsizlik artacak.

Türkiye ekonomisi ve piyasalar, siyasal iktidarın iki seçenekten birisini tercih etmesi aşamasına doğru ilerliyor: Halka gerçekleri anlatıp insanları ekonomide küçülmeye ve işsizliğe razı etmeye çalışmak ya da faiz artırımlarından vazgeçip ekonomiyi bu haliyle gidebildiği yere kadar götürmeye çalışmak. Piyasada durgunluk artıp büyüme oranındaki düşüş keskinleşince tercihin ikinci seçenekten yana olacağını tahmin ediyorum.”

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