Mahfi Eğilmez iktidarın faiz politikasını açıkladı. “Haramdır” dediklerini bugün kurtarıcı olarak görüyorlar

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, yazdığı yazıda Türkiye'de izlenen faiz politikasının geçmişi ile bugünü arasındaki geçişi anlatarak iktidarı eleştirdi.

2023 yılının haziran ayındaki ekonominin tam bir çıkmaza girdiğini ifade eden Mahfi Hoca, ortaya çıkan ikilemi özetledi. Eğilmez, "İki yıl önce 'haramdır' denilen ve 'Nas var' diyerek düşürülen faiz artık bir kurtarıcı olarak görülmeye başlanmıştı” ifadelerini kullandı.

“2021’DE FAİZ ARTIRILSAYDI BÖYLE OLMAZDI ANCAK FAİZ HARAM DENDİ”

Ülkeyi bugünkü enflasyon krizine sokan adımın 2021 yılının eylül ayında atıldığını ifade eden Eğilmez, Eylül ayı başında enflasyonun yüzde 19 olduğunu, Merkez Bankası politika faizinin ise yüzde 19 seviyesinde olduğunu hatırlattı. 2021 yılında bütün sinyallerin enflasyonun yavaş yavaş yükselme eğilimi içinde olduğu yönünde olduğunu söyleyen Eğilmez, yapılması gereken şeyin Merkez Bankası’nın politika faizini iki üç puan artırıp enflasyondaki yükseliş eğiliminin önünü kesmesi olduğunu ancak o dönem faiz artırımı için “haramdır” diyerek yapılmadığını söyledi.

“HARAM OLAN FAİZİ SAVUNMAYIN” DENDİ BİZE

Eğilmez, “Geçmişten beri gelen faiz haramdır, faiz sebep enflasyon sonuçtur söylemlerine dayalı bir faiz politikası yürürlüğe kondu ve politika faizi düşürülmeye başlandı. Benim de aralarında olduğum iktisatçılar ve aklı başında diğer meslek erbabı “bu yaptığınız yanlıştır, enflasyonu arttıracaksınız, ekonomiyi krize sokacaksınız” diye itiraz ettik. “Nas var size ne oluyor? Haram olan faizi savunmayın” dendi bize” ifadelerini kullandı.

"DENİZ DÜŞEN YILANA SARILIR"

2023 yılı Haziran ayına gelindiğinde ise ekonominin tam bir açmaz içine düştüğünü belirten Eğilmez, Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 8,5, enflasyon ise yüzde 38,2 düzeyinde olduğunu, ve KKM hesaplarının ekonomiye içinden çıkılmaz maliyetler yüklediğini ifade etti. O aşamada, bu girdaptan çıkılabilmek için, faizlerin yükseltilmesine karar verildiğini ifade eden Eğilmez, “İki yıl önce “haramdır” denilen ve “nas var” diyerek düşürülen faiz artık bir kurtarıcı olarak görülmeye başlanmıştı. Tam olarak bir “denize düşen yılana sarılır olgusu yaşanıyordu” ifadelerini kullandı.

YAPISAL REFORMLAR GELİR Mİ?

“Bu aşamada yapısal reformlara başlanması olasılığı var mı?” sorusuna yanıt veren Eğilmez, böyle bir şeyin olmayacağını, Çünkü o reformlara ihtiyaç duyulan ortamı yaratanların iktidar olduğunu, sorunu yaratanların sorunu çözmelerinin de pek öyle rastlanan bir durum olmadığını söyledi.