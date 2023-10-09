Mahfi Eğilmez, İsrail - Filistin Savaşı’nın ekonomiye yapacağı etkilerini açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından İsrail - Filistin Savaşı’nın ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Rusya – Ukrayna Savaşı üzerinden örneklendirerek piyasaların artık savaş durumlarını kanıksadığını dile getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez, İsrail - Filistin Savaşı’nın ekonomiye yapacağı etkilerini açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından İsrail - Filistin Savaşı’nın ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Eğilmez, ulusal ve küresel ölçekte ekonominin gidişatını Rusya – Ukrayna Savaşı üzerinden örneklendirerek piyasaların savaş durumlarını kanıksadığını dile getirdi.

Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine çok defa yöneltildiğini belirttiği “İsrail – Filistin Savaşı’nın ekonominin gidişatına etkileri ne olur?” sorusuna; dolar, altın ve borsanın süregelen gidişatında seyredeceğini belirtti.

ESKİDEN OLSA KIYAMET KOPARDI

Eğilmez, asıl dikkat çekmek istediği noktanın piyasalar, son yıllarda bu tür olayları kanıksaması olduğunu ifade ederek “Eskiden olsa kıyamet kopar piyasalar alt üst olurdu. Şimdilerde artık etkiler birkaç gün bilemediniz birkaç hafta sürüyor sonra piyasalar eski haline dönüyor”

“SAVAŞLAR VE ÖLÜMLE DEĞİL PİYASALARLA UĞRAŞIYORLAR”

Eğilmez sözlerinin devamında Rusya –Ukrayna Savaşı’ndan örnek vererek, “Olaylar bitiyor mu? Bitmiyor. Mesela Rusya - Ukrayna Savaşı hala devam ediyor ama piyasalar aldırmıyor. Filistin İsrail Savaşı da muhtemelen öyle olacak. Bu dediğim sanki piyasalar için iyi bir gelişme gibi dursa da insanlık açısından çok kötü bir gelişme. İnsanlar ölüyor, aç kalıyor, aileler dağılıyor kimse aldırmıyor varsa yoksa borsa, dolar, petrol. İnsanlar savaşı önlemeye değil piyasaların dalgalanmasını önlemeye uğraşıyor.” diyerek savaş durumlarında daha duyarlı olunması gerektiğine dikkat çekti.

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