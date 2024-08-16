Mahfi Eğilmez kritik uyarıyı yaptı. Bunlar yapılmazsa büyük çöküş olacak

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Kendime Yazılar blogunda “Stagflasyon Sinyalleri” başlıklı yazısında eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, mevcut ekonomik durumu ve durgunluk öncesi göstergeleri değerlendirdi. Enflasyon sürecini detaylandıran Eğilmez, ekonomide neler yapıldığını ve yapılması gerektiğini açıkladı.

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, İngilizce’de “stagnation” (durgunluk) ve “inflation” (enflasyon) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terimdir. Bu kavram, ekonomik büyümenin durduğu ancak enflasyonun devam ettiği bir durumu ifade eder.