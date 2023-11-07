Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nın büyük hatasını açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez Merkez Bankasının yaptığı büyük hatayı açıkladı. Eğilmez, enflasyonun yüzde 19 seviyesinde olduğu dönemde faiz artırılsaydı bugünkü enflasyonun daha düşük olacağını söyledi.

Mahfi Eğilmez Merkez Bankası’nın büyük hatasını açıkladı

Düşük faizin enflasyonu da düşüreceği düşüncesinin büyük bir ekonomi politika hatası olduğunu söyleyen ekonomist Mahfi Eğilmez faizin enflasyon yüzde 19 seviyesindeyken artırılması gerektiğini söyledi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, baz etkisiyle düşük görülen enflasyon konusunda bir yazı kaleme aldı. Eğilmez yazısında “Enflasyon ve faiz konusunda 2021 yılı Eylül ayından başlayarak yapılan ve düşük faizin enflasyonu düşüreceği inancına dayalı uygulama büyük bir ekonomi politikası hatasıdır. Bu hatayı, baz etkisiyle düşen enflasyona bakarak hata değilmiş, hatta iyi bir şeymiş gibi anlatmaya veya yorumlamaya çalışmak ise artık hata olmaktan da öte bir durumdur” ifadelerine yer verdi.

Eğilmez’in kendi internet sitesinde yayımladığı 'Enflasyonun Baz Etkisiyle Düşüşü Nasıl Oluyor?' başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"En başa dönelim. Eğer enflasyon yüzde 19 ve Merkez bankası politika faizi de yüzde 19 iken faiz düşürülmeye başlanacak yerde bir, iki puan artırılsaydı Türkiye’de enflasyon bugünkü oranın üçte biri düzeyinde bir yerde olacak, gelir dağılımı bu kadar bozulmayacak, ücretli kesim böylesine şikâyetçi olmayacaktı.

Enflasyon ve faiz konusunda 2021 yılı Eylül ayından başlayarak yapılan ve düşük faizin enflasyonu düşüreceği inancına dayalı uygulama büyük bir ekonomi politikası hatasıdır. Bu hatayı, baz etkisiyle düşen enflasyona bakarak hata değilmiş, hatta iyi bir şeymiş gibi anlatmaya veya yorumlamaya çalışmak ise artık hata olmaktan da öte bir durumdur.”

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