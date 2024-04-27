Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek

Mahfi hoca bu tercihinin sebebini ise "Mevcut dönemin belirsizliği nedeniyle doğru tahminlerin zorluğu" olarak duyurdu

Dr. Mahfi Eğilmez'in yazısında şu ifadeler yer alıyor:

"IMF, Türkiye'nin 2024 yılında yüzde 3 büyümesini öngörüyor. Benim tahminim ise biraz daha yüksek. Daha yüksek bir büyümeyi beklememin sebebi, Türkiye'nin henüz yeterince sıkı bir para politikası uygulamamış olması ve gevşek mali politikaları sürdürmüş.Bir yılda bütçe açığının ikiye katlandığı bir ortamda büyük bir düşüş beklemek doğru olmaz. Tüketim hızla devam ediyor ve büyüme büyük ölçüde tüketim temelli olduğu için, ayrıca bu yıl deprem harcamalarının artması gerektiği düşünüldüğünde, ben büyümenin yüzde 3,5 ile yüzde 4 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum."