Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek

Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, IMF tahminlerine atıfta bulundu, 'fal' ifadesini kullanması dikkat çekti. Eğilmez net konuştu.
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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 1

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye’nin 2024’teki ekonomi tahminleri üzerine kaleme aldığı yazısında dikkat çeken konulara değindi. İşte detaylar…

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 2

Uluslararası Para Fonu IMF, Nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda "İstikrarlı ama Yavaş: Ayrışmanın Ortasında Dayanıklılık" başlığını attı.

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 3

Mahfi Eğilmez, "Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminleri değişiklik göstermedi. IMF raporunda ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine yer verilirken, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme öngörüleri değiştirilmedi" tespitinde bulundu

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 4

IMF raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 oranında büyüme göstermesi beklendiği yazıldı. Rapora göre parasal sıkılaşmanın sona ermesi ve tüketimdeki toparlanmanın başlamasıyla birlikte 2024'ün ikinci yarısında ekonomik aktivitenin güçlenmesini öngörüldü.

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 5

IMF enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 59,5, gelecek yıl için ise yüzde 38,4 olarak belirledi. İşsizlik oranının ise bu yıl ve gelecek yıl yüzde 9,6 seviyesinde olması bekleniyor.

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 6

Mahfi Eğilmez, son yazısını "IMF'nin 2024 Türkiye Ekonomisi Tahminleri Üzerine Düşüncelerim" başlığıyla gündeme taşıdı. IMF tahminlerine atıfta bulunurken dikkat çeken bir ifade kullandı. 'Fal' benzetmesi yapması okların buraya çevrilmesine neden oldu.

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 7

Mahfi hoca bu tercihinin sebebini ise "Mevcut dönemin belirsizliği nedeniyle doğru tahminlerin zorluğu" olarak duyurdu

Dr. Mahfi Eğilmez'in yazısında şu ifadeler yer alıyor:

"IMF, Türkiye'nin 2024 yılında yüzde 3 büyümesini öngörüyor. Benim tahminim ise biraz daha yüksek. Daha yüksek bir büyümeyi beklememin sebebi, Türkiye'nin henüz yeterince sıkı bir para politikası uygulamamış olması ve gevşek mali politikaları sürdürmüş.Bir yılda bütçe açığının ikiye katlandığı bir ortamda büyük bir düşüş beklemek doğru olmaz. Tüketim hızla devam ediyor ve büyüme büyük ölçüde tüketim temelli olduğu için, ayrıca bu yıl deprem harcamalarının artması gerektiği düşünüldüğünde, ben büyümenin yüzde 3,5 ile yüzde 4 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum."

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 8

IMF'E GÖRE 2024'TE DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?

IMF, 2024 için cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 41.453 milyar TL olacağı tahmininde bulundu. Cari fiyatlarla ifadesi, enflasyonu içeren, arındırılmamış GSYH'yi ifade eder.

Bu, mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının toplanmasıyla elde edilir; dolayısıyla bu fiyatlara o yılın fiyat artışları da dahildir. IMF'nin tahminine göre, bu miktarın dolar cinsinden karşılığı 1.114 milyar Amerikan doları...

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 9

Bunu kullanarak, IMF'nin yıllık ortalama dolar kurunu 37,21 olarak hesaplayabiliriz. Dolayısıyla IMF, 2024 yılında TL'nin dolar karşısında yüzde 57 oranında değer kaybedeceğini tahmin ediyor.

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 10

Bu tahmini yıl sonu kurlarına da uygularsak, IMF'nin 2024 yılsonu dolar/TL kurunu 47 TL olarak tahmin ettiği sonucuna varabiliriz.

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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 11
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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 12
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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 13
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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 14
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Mahfi Eğilmez net konuştu. Birden yükselecek 15
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