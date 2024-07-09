Mahfi Eğilmez TÜİK'e kapak olacak cevap verdi. TÜİK çalışanları pencereleri kapattı içeride bekliyorlar

TÜİK'in enflasyon hesaplamasında ev kirasını 5 bin lira, uzman doktor muayenesini 33 lira olarak hesapladığının ortaya çıkması yeni bir tartışmayı ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, Nisan 2022'de sonlandırılan madde sepeti fiyatlarını endeks üzerinden yeniden hesapladı. Ortaya çıkan fiyatlar, sosyal medyada trend olmanın yanında gündemin ana maddesi haline geldi.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, gazetecilerle yaptığı toplantıda, Aktaş'ın hesaplamalarına cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez de TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarına atıfla sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Eğilmez, "TÜİK'in girişine 'söz gümüşse susmak altındır' yazılı bir tabela asılmalı" diyerek TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ın açıklamaları değerlendirdi.