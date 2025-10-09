İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomideki son gelişmeler ile ilgili katıldığı TV programında açıklamalarda bulundu. Eğilmez, enflasyonun gelecek üç ayda yüzde 2 gelmesi durumunda yıl sonunun ortalama yüzde 33,11 ile biteceğine dikkat çekti.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomideki son gelişmeler ile ilgili katıldığı TV programında açıklamalarda bulundu. Eğilmez, enflasyonun gelecek üç ayda yüzde 2 gelmesi durumunda yıl sonunun ortalama yüzde 33,11 ile biteceğine dikkat çekti.

Eğilmez, “1,5 gelirse yüzde 31 ile bitiyor. Her halükarda 30’un üzerinde, muhtemelen 31 civarında bitireceğiz gibi görünüyor” dedi.

FAİZ KARARI KONUSUNDA GÖRÜŞÜ

Enflasyon ve faiz farkı konusubda da açıklamalarda bulunan Enflasyonla faiz arasında 7 puanlık fark olduğunu belirterek, “Kritik nokta şu; toplum ve iş çevreleri enflasyonun yükseldiğini görüyor ve böyle beklentiye giriyor. Merkez Bankası faizi indirse bankalar enflasyonun da düşeceğine inanıp kredi faizini indirirler mi? İndirmeyebilir. Merkez Bankası bunu da göze almak durumunda” dedi.

"ALTIN ALIN DEMİYORUM AMA..."

Altın piyasası hakkında da açıklamalarda bulunan Eğilmez, ABD hükümetinin kapanmasının altın alımlarını artırdığını belirtti. “Altın alın demiyorum ama portföyünüzün tamamı değil, bir kısmının altında bulunmasında yarar var. Bizim açımızdan altının hem ons, hem dolar değeri var. Biri düşse öbürü kurtarıyor. Türk yatırımcısı için kendi kendini sigorta ediyor. Bir yerde bir kâr realizasyonu olacaktır. Hafif düşüşler yaşanabilir” dedi.