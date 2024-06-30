Mahfi Eğilmez yabancı vurgununu açıkladı: Üste para vererek vatandaşlık veren ülke olarak tarihe geçtik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez yabancı vurgununu açıkladı: Üste para vererek vatandaşlık veren ülke olarak tarihe geçtik

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ev almaları karşılığında vatandaşlık verilenler konusunda acı sonucu paylaştı. Kendi memleketlerinde ev almayı artık rüyalarında gören vatandaşlar ise Eğilmez'in paylaşımına çok sayıda yorum yaparak uygulamayı eleştirdi.

Mahfi Eğilmez isyan ettiği paylaşımında üste para vererek vatandaşlık veren tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

İktisat uzmanı Mahfi Eğilmez, 250 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen yabancıların 5 yılın sonunda evlerini iki katına sattıklarını ve Türkiye'nin bu şekilde üste para vererek vatandaşlık dağıtan tek ülke olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

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Mahfi Eğilmez'in takipçileri ise vatandaşlık karşılığında ev satın alan yabancıların Türkiye'de bile kalmadığını, sadece aldıkları evlerin değerinin artmasını beklediklerini yazdı.

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YAPILAN DÜZENLEME YABANCILARI ZENGİN ETTİ

Türkiye’de 2016 ve 2017’de yapılan yasal düzenlemelerle yabancı yatırımcıların ev almak koşulu ile Türk vatandaşlığı almasının önü açılmıştı.

2017’ yılındaki düzenleme ile vatandaşlık almak için yabancılara asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolar, sabit sermaye tutarı 2 milyon dolar, asgari istihdam rakamı ise 100 kişi olarak belirlenmişti.

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Ancak 2018 yılında yeni bir düzenleme yapılarak yatırım tutarları yeniden belirlendi. ’de ilgili yönetmelikte bir değişiklik yapıldı ve yatırım tutarları belirgin şekilde değiştirildi.

2018'de vatandaşlık karşılığı için istenen tutarlar asgari taşınmaz bedelinde 250 bin dolara, sabit sermaye yatırımı şartında ise 500 bin dolara indirildi. İstihdam rakamı ise 100 kişiden 50 kişiye düşürüldü.

RAKAMLAR 2022'DE YİNE ARTIRILDI AMA VURGUNU YAPAN YAPMIŞ OLDU

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olma karşılığında istenen rakamlar 2022’de tekrar yükseltildi. Bu kez asgari gayrimenkul edinme bedeli 400 bin dolara, asgari sabit sermaye yatırımı bedeli 500 bin dolara çıkarıldı.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ise 2018 yılında düşürülen rakamların geçen 5 yıl içinde Türkiye'ye neye mal olduğunu attığı tweet ile vurguladı.

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