Mahfi Eğilmez yanıtladı: Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı ?

Son dönemde teknolojideki en büyük buluş olarak görülen yapay zeka artık hayatın ve iş dünyasının neredeyse her alanında kendine yer buldu. Bu durum hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı çalışanlar arasında işlerini kaybetme korkusuna neden oldu. Bir süredir hem medyada hem de sosyal medyadaki tartışmalarda ‘Yapay zeka kimlerinin işini kaybetmesine neden olacak?’ sorusu sıkça görülüyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, yapay zeka konusundaki en büyük tartışma konusuna farklı bir bakış açısı ile yaklaştı. Yapay zeka konusundaki olumsuz görüşlere 19. Yüzyılın başlarında İngiltere’deki sanayi işçilerinin makinelere karşı isyan etmesine benzete Eğilmez, mevcut yaklaşımın tersine polis, savcı, avukat ve hakimlerin yapay zekaya rağmen önemini kaybetmeyeceğinin altını çizdi. Eğilmez, yapay zekanın doğru karar verme ve daha doğru sonuç almada yapay zekanın kullanılabileceğini ancak ‘işimizi elimizden alacak’ yaklaşımının doğru olmadığını söyledi.

Mahfi Eğilmez’in “Yapay Zekâ İşimizi Elimizden Alacak mı?” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Bir cinayet, katil ve ceza sistemini düşünelim. Ortada bir cinayet varsa bunu aydınlatacak bazı araştırmalara gereksinim vardır. Her şeyden önce olay yeri incelemesi ve değerlendirmesi yapmak gerekir. Sonra polisin bu incelemelerden yararlanarak katilin peşine düşüp onu yakalaması, savcıya teslim etmesi gerekir. Savcının olayı inceleyip, bağlantıları kurarak iddianamesini hazırlayıp mahkemeye sunması, hâkimin iddianameyi okuyup, avukatı da dinledikten ve gerekirse bilirkişi görüşü aldıktan sonra yasaya uygun olarak suçu tanımlaması ve cezayı vermesi gerekir. Bu çerçeve içinde kalırsak bunlardan ne kadarı ve hangi ölçüler içinde yapay zekâ aracılığıyla çözümlenebilir? Kanımca mevcut veriler, bulgular vb. yüklendikten sonra yapay zekâ yardımıyla olay çok daha objektif biçimde çözülerek sonuca ulaştırılabilir. Buna karşılık hala polise, savcıya, avukata ve hâkime gereksinim devam eder. Yapay zekâ, polisin, savcının ve hâkimin yerine geçemez ama onların bu tür sorunları daha hızlı ve objektif olarak çözerek sonuca ulaşmasına yardımcı olabilir.

Bunun da sınırı yapay zekânın kullanacağı veri ve bilgi birikiminin ne kadar objektif olduğuna bağlıdır. İnsanoğlu, kendisini ve hemcinslerini yanıltma, algı saptırması yaparak başka şekilde düşünmeye itme konusundaki becerisini bu alanda da gösterirse yapay zekânın da yanlış sonuçlara varması söz konusu olabilir. Bununla birlikte benzer konularda farklı bilgiler girilmesi halinde yapay zekânın bir süre sonra onların arasından yanlışları ayıklayarak objektif sonuçlara varması önlenemeyecektir.

Özetle, yapay zekâ, tıpkı tekstil üretimine tekstil makinelerinin girmesinde olduğu gibi, işimizi elimizden almayacak ama işimizi bugünkünden farklı ve daha nitelikli biçimde yapmamıza yol açacak bir gelişme olarak karşımızda duruyor. Tekstil mekinelerinin devreye girmesi üretimin standartlaşmasına, hızlanmasına ve ucuzlamasına yol açtı. Yapay zekâ da özellikle sosyal yaşamda, hukuksal kararlarda, ekonomi politikası oluşturmada, eğitimde iyi yolda kullanılırsa olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. “