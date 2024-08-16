Mahindra Thar Roxx piyasaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahindra Thar Roxx piyasaya çıktı

Mahindra Thar Roxx, Hindistan'da tanıtım showroomu dışında başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü.

Firma çeşit bazında fiyatlandırma yakında açıklanacağını açıkladı.

5 kapılı versiyonunda Thar Roxx, mevcut 3 kapılı Thar'da bulunan tüm arazi teknolojisiyle donatılmış olarak geliyor.

Thar Roxx'un duyurulan özellikleri ise şöyle:

  • 6 çıtalı ızgara, LED farlar ve stop lambaları ile C şeklinde LED gündüz farları geliyor.

  • İç mekanda çift tonlu siyah ve beyaz renkler hakim olup, 2. sırada tüm yolcular için ayarlanabilir koltuk başlıklarına sahip bir bank koltuk düzeni bulunuyor.

  • Araçta iki adet 10.25 inçlik ekran, havalandırmalı ön koltuklar ve otomatik klima gibi özellikler yer alıyor.

  • Güvenlik ağında standart olarak 6 hava yastığı, TPMS ve ADAS yer alıyor.

  • Thar 3 kapılı ile aynı motor seçeneklerine sahip, ancak daha fazla performans sunuyor.

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