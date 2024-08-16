Mahindra Thar Roxx piyasaya çıktı

Firma çeşit bazında fiyatlandırma yakında açıklanacağını açıkladı.

5 kapılı versiyonunda Thar Roxx, mevcut 3 kapılı Thar'da bulunan tüm arazi teknolojisiyle donatılmış olarak geliyor.

Thar Roxx'un duyurulan özellikleri ise şöyle:

6 çıtalı ızgara, LED farlar ve stop lambaları ile C şeklinde LED gündüz farları geliyor.

İç mekanda çift tonlu siyah ve beyaz renkler hakim olup, 2. sırada tüm yolcular için ayarlanabilir koltuk başlıklarına sahip bir bank koltuk düzeni bulunuyor.

Araçta iki adet 10.25 inçlik ekran, havalandırmalı ön koltuklar ve otomatik klima gibi özellikler yer alıyor.

Güvenlik ağında standart olarak 6 hava yastığı, TPMS ve ADAS yer alıyor.