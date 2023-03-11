Mahinur Dönmez: ''Heyecan yoksa resim yapılamaz''

1956 Kars doğumlu Mahinur Altın Dönmez, Alparslan Lisesi'nden sonra Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi'nde sanat eğitimi gördü. Türkiye, Rusya ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde kişisel sergiler açtığı gibi eserleri karma sergilerde yer aldı. Çalışmaları İstanbul Bahçeşehir'deki atölyesinde sürdürmektedir.

Yeniçağ: Resim sanatına gösterdiğiniz ilgi ne zaman ve nerede başladı?

Dönmez: Çocukluğum Türkiye'nin en renkli coğrafyalarından birinde geçti. Yaz aylarında gittiğimiz Kars'taki evimizin bahçesinde kırmızı toprakla heykeller yapardım. Arkasından okula başlayınca kara kalemle resimler yapmaya başladım. Okulun tüm öğretmenlerinin başıma toplandığını çok iyi hatırlıyorum. İşte o günlerden bu yana, altmış küsur senedir ki, resim çalışmalarımdan hiç ayrılmadım.

Yeniçağ: Defalarca kişisel ve grup sergilerinizin açılışında bulunduk. Hepsinde sanki ilk kez sergi açıyormuşsunuz gibi bir heyecan, telaş gördük. Heyecanın kalmadığı yerde sanat eserleri yaratma durumu olabilir mi?

Dönmez: Bana göre sanatın mayasındaki iki önemli ögenin ilki yetenek, ikincisi ise heyecandır. Çünkü her sergi sanatçısıyla toplumun arasında kurulan yeni bir iletişimdir. Heyecanınız kalmamışsa, topluma neyi sunacak, neyi paylaşacaksınız ki, sergilerinize ilgi göstersinler? Heyecanı kaybetmektense, fırçayı yere kaybetmek daha şık bir davranış olur bence.

Yeniçağ: Etkilendiğiniz faktörler hangileridir? Doğa, insan ,edebiyat, müzik. Ressamlardan ve edebiyatçılardan en çok kimler etkiledi sizi?

Dönmez: Benim dünyam inanılmaz renkli ve karışıktır. Gözümün önünden durmadan çeşitli yaşamlar, renkler, destanlar, öyküler, hikayeler, doğanın güzellikleri, kederler gelir-geçer, kulaklarım müzikten asla ayrılmaz. Bu durum genelde beni sanat dünyasının içinde tutar. O dünyadan kısa süreliğine ayrılmam, yine sanatla ilgilendiğim farklı işler üzerine gerçekleşir, ardından kendi dünyama geri dönerim.

Yeniçağ: Türkiye'de toplumun aydınlanmasında sanatın ne kadar rolü vardır?

Dönmez: Sanat insanı da toplumu iyileştiriyor. Bir sergiden veya resitalden çıkan insanlara bakınız lütfen. Ne kadar mutlu olduklarını göreceksiniz. İşte bundan dolayı Türkiye'nin aydınlanmasında resim sanatının da kendine has önemli rolünün olduğuna inanıyorum.

Yeniçağ: Siyaset teorilerinin geliştirilmesinde Türkiye'de sanattan yeteri kadar yararlanıyor mu?

Dönmez: Sanata verilen değer bağlamında olumlu yanıt veremeyeceğim maalesef. Benim hayalim sanatı gelecek nesillere sevdirmektir. Uzun zamandan bu yana çocuklara resim ve heykel dersleri vermemin amacı da resimle toplumu mümkün olduğunca daha fazla bir araya getirmektir. Bu çalışmalarımdan ne kadar büyük bir mutluluk duyduğumu sözle ifade edemem. Ders verdiğim çocukların içindeki yetenekli çocuklar benim için de toplumumuz için de büyük kazançlardır.

Yeniçağ: Kahramanmaraş merkezli depremden sonra müzayedede satılmak üzere bir tablonuzu hediye ettiğinizi biliyoruz. Depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasında sanatın oynayacağı role ilişkin görüşünüzü alabilir miyiz?

Dönmez: Bu felaket hepimizi derinden etkilemiştir, izlerinin kolaylıkla geçeceğine inanmıyorum. Orada hayatını kaybetmiş insanlarımıza bizim borcumuz var. Küçük bir katkı olsun diye ben de bir tablomu bağışladım. Bu, büyütülecek bir şey değil ancak hepimizin katkıda bulunmamız gerekir.

Yeniçağ: Çalışmalarınızda ağırlık verdiğiniz tür hangisidir; Peyzaj, figür, natürmort?

Dönmez: İzlenimci tarzda baktığım her şeyde renklerin, acıların, ışıkların yansımalarını görüyorum. Çocukluğumda camı tutup ışığın nasıl dağıldığını gözlerdim. Yıllar önce kadınlar gününde "Ben buradayım" diyen kadınları, yani sanatçı, emekçi, yoksul, işkence gören kadınları çalıştım. Sergiyi gezen insanların nasıl etkilendiğini görünce derinden nefes aldığımı hatırlıyorum. Emeğim boşa gitmemiş, sergiye gelenler beni anlamıştı demek ki.

Yeniçağ: Türkiye'de sanatın daha fazla insana ulaşması ve buluşması için öncelikle nelerin yapılması gerekir?

Dönmez: Bir yurt dışı seyahatimde müzeye girmek için tek sıra olmuş çocukları görmüştüm. Yüzlerinde o kadar meraklı bakışlar vardı ki. İşte toplumlar böyle eğitiliyor. Türkiye'nin de aynı yoldan yürümesini can-ı gönülden istiyorum.