Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hangi görevlerde bulundu?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Mahinur Özdemir Göktaş, 1982’de Brüksel’de dünyaya geldi.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Mahinur Özdemir Göktaş, 2009’da Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.

2019’a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Mahinur Özdemir Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Mahinur Özdemir Göktaş, 2015’te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.

Belçika’da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019’da Kral Leopold Devlet Nişanı’na layık görülen Mahinur Özdemir Göktaş, 2020’de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

2019’dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Mahinur Özdemir Göktaş, Fransızca, İngilizce ve Felemenkçe biliyor.

Mahinur Özdemir Göktaş, evli ve 2 çocuk annesi.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

67. Dönem Hükümeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bulunduğu görevler şu şekilde:

2006-2007 Centre pour la Citoyenneté et la Participation (Vatandaşlık Katılım Merkezi)

2007-2009 CDH Parti Genel Başkanı Joelle Milquet’in Danışmanı

2008-2009 CDH Parti Genel Başkanı Joelle Milquet’in Özel Kalem Müdürü

2009-2019 Hristiyan demokrat çizgisindeki CDH’den Brüksel Parlamentosu Milletvekili (Parlamentodaki görevleri: Frankofon Parlamentosu üyesi, Brüksel Parlamentosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili, Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanvekili)

2012-2015 Brüksel Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketinde Elektrik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı

2012-2018 Vivaqua Brüksel Sular İdaresi Genel Kurul Üyesi

2012-2018 Evere- Schaerbeek- Saint-Josse Bölgesi Polis Konseyi Üyesi

2019-2023 Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi

2023 67. Dönem Hükümeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı