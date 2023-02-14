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Konyaspor Mahir Emreli transferini bitirdi. Gelir gelmez gönülleri kazandı

Konyaspor, Azerbaycanlı forvet Mahir Emreli transferini bitirdi ve oyuncuyu şehre getirdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:36
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Mahir Emreli imza için Konya'da

Konyaspor Mahir Emreli transferini bitirdi. Gelir gelmez gönülleri kazandı
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Konyaspor, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'den Azerbaycanlı forvet Mahir Emreli'yi Konya'ya getirdi. Azerbaycan Milli Takımı forması da giyen 25 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak.

Yeşil-beyazlılar, Mahir Emreli'yi satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak. Bu imza Konyaspor'un ara transferdeki 4. imzası olacak. 

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Konyaspor'un yeni transferi Mahir Emreli daha imza atmadan taraftarların gönlünü kazanmayı başardı. 1.87'lik santrafor, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası sosyal medyası üzerinden enkazda kaybettiği kızının elini bırakmayan babanın fotoğrafını paylaştı, fotoğrafın açıklamasına Türkiye yazdı.

Paylaşım sonrasında Türkiye'den birçok teşekkür mesajı yorum olarak yazıldı. Diğer yandan Konyaspor ile ismi çıktıktan sonra ise oyuncunun diğer paylaşımının altına yeşil beyazlı taraftarlar Konyaspor'a hoş geldin mesajı paylaştı.

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