Mahir Günşiray'ın acı günü

Dekor-kostüm tasarımcısı, çizer ve aynı zamanda Mahir Günşiray’ın eşi olan Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti.

Mahir Günşiray'ın acı günü

Mahir Günşiray'in acı kaybı hem kendisinin hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya sayfasında yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

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"Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotograf ve enstalasyon dehası; kocası Mahir Günşiray’ın yirmialtı yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı; kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel’in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı; Jean-Claude ve Nuria Leon’un sevgili biricik kızları; Laure ve Fabrice’in canı şahane espritüel kardeşi; Camille, Clemant ve Coline’nin tatlı halası, Lucille ve Alban’ın şeker teyzesi; tüm Leon ailesinin sevgilisi; Can Günşiray’ın cici annesi; Baluna’nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı; denizlerin meleği; -bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda-, onların hepsinin unutulmaz varlığı; ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil.

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Çok büyük bir boşluk… tarifsiz bir acı… her zaman sıcak bedeninin kokusu… sevmeyi bilen… sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak.''

1965 yılında Fransa'da dünyaya gözlerini açan Claude Leon Günşiray Grenoble Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Fransa'da bazı sergilerde eserleri yer aldı.

Türkiye'ye geldikten sonra Tiyatro Oyunevi'nde sahnelenen oyunların sahne tasarımını hazırladı. Çocuklar için sanat atölyeleri düzenledi.

Eğer/If, Lâle Sirki ve Gizemli Hikâyesi, Kaptan Palyaço, Sihirli Tüy adlı çocuk kitaplarını yazıp resimledi.

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