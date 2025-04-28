Mahir Polat: Dostlarımın yürek dayanmaz sıkıntıları içerisinde bugün 49 yaşıma giriyorum

İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine alınan Mahir Polat, doğum günü için,"Can kardeşlerimiz, arkadaşlarımın, dostlarımın yürek dayanmaz sıkıntıları içerisinde bugün 49 yaşıma giriyorum" dedi.

Can kardeşlerimiz, arkadaşlarımın, dostlarımın yürek dayanmaz sıkıntıları içerisinde bugün 49 yaşıma giriyorum.



Tam 49 yıl önce bu evde doğdum.



Şimdi üstünde esen rüzgar, içinde büyümüş kuşburnu çalısı ile heyelanın yuttuğu köyümde bu tek göz odanın viranesi, varım ve yokumdur.… https://t.co/RthFGGPmCI pic.twitter.com/FWVH7zeMzD — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) April 28, 2025

Mahir Polat, sosyal medya hesabından bugün 49. doğum günü olduğunu ifade etti. Polat'ın duygusal paylaşımı, "Hamdolsun bugün de nefes aldığıma… Hepiniz varolun" dedi. Polat, doğduğu evi gösteren videoyu da paylaştı.

Mahir Polat'ın sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Can kardeşlerimiz, arkadaşlarımın, dostlarımın yürek dayanmaz sıkıntıları içerisinde bugün 49 yaşıma giriyorum.

Tam 49 yıl önce bu evde doğdum.

Şimdi üstünde esen rüzgar, içinde büyümüş kuşburnu çalısı ile heyelanın yuttuğu köyümde bu tek göz odanın viranesi, varım ve yokumdur.

8 yıl önce kaybettiğim annem ile 14 yaşında oğlumun cisminde kaptan kaba boşalırken, 49 yılda bende ekmek su hakkı olan binlerce en özel canlarımdan, abi, abla, kardeş, dost, arkadaşımın bana verdiklerine minnetle;

hamdolsun bugün de nefes aldığıma… hepiniz varolun"