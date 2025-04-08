Mahir Polat hastaneye getirildi!

İBB operasyonunda tutuklanan Mahir Polat, bir süredir rahatsızlığından ötürü hastaneye sevk ediliyordu. Son olarak bugün Adil Tıp Kurumu'na sevki yapılacak olan Polat'ın şu sıralarda Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tetkikleri yapıldığı avukatı tarafından belirtildi.

"BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE TETKİKLERİN YAPILMAKTA"

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, yaptığı açıklamada, "Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkedileceği bilgisi gelmişti. Ancak şuan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde olduğunu ve burada çeşitli muayene ve tetkiklerin yapılmakta olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları sebebiyle sık sık gündeme geliyor. Birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon sebebiyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu avukatı aracılığıyla paylaşılmıştı.

Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kontroller ise tamamlanmıştı. Son olarak Polat, tekrardan Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti.