Mahir Polat tekrardan hastaneye sevk edilecek! Karar...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mahir Polat tekrardan hastaneye sevk edilecek! Karar...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, eksik tahlil ve tetkiklerinin yapılması için tekrar hastaneye sevk edilecek.

Adli Tıp Kurumu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği, bunun sonucunda karar verileceği öğrenildi.

SEVK SONRASI SONUCA GÖRE KARAR VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile, Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği, tahlil ve tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları sebebiyle sık sık gündeme geliyor. Birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon sebebiyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu avukatı aracılığıyla paylaşılmıştı.

Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kontroller ise tamamlanmıştı. Son olarak Polat, tekrardan Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti.

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