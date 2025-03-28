Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama

İBB soruşturmasında tutuklanan Genel Sekret Yardımcısı Mahir Polat, dün Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polat, tedavi sonrası Cezaevi'ne getirilmişti. Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Silivri Cezaevi'nden açıklamalarda bulundu. Erdem, " Doktorundan rapor aldık, itirazı dilekçede ilettik. Kalbinde tıkanıklık var, 6 tane stent var. Sağlık durumu kontrolsüzlüğünden bir tehlike oluşabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Erdem, Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Dün yüksek tansiyon nedeniyle Cezaevi'ndeki hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Orada dil hapı ile durumu iyiye gitti. Şu an koğuşuna alındığını öğrendik. Ancak ilerleyen günlerde bir tehlike olabilir. Doktorundan rapor aldık, itirazı dilekçede ilettik. Kalbinde tıkanıklık var, 6 tane stent var. Sağlık durumu kontrolsüzlüğünden bir tehlike oluşabileceğinden endişe duyuyoruz."

NEDEN TUTUKLANMIŞTI

İBB Genel Sekret Yardımcısı ve CHP'nin Fatih Belediyesi Başkan adayı olan Mahir Polat, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.