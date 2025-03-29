Mahir Polat hastaneye sevk edildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahir Polat hastaneye sevk edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu soruşturmasında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık sorunu yaşamsal risk yaratmaya devam ediyor.

Polat’ın akşam saatlerinde ambulans ile hastaneye sevk edildiği ifade edildi. Sevkin gerekçesine ilişkin henüz kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını ifade eden Av. Erdem, “Mahir Bey cezaevinden çıkarılmış, ambulansla hastaneye sevk edilmiş. Acil bir durum mu yoksa beklediğimiz sevk mi detayları henüz bilmiyoruz. Bilgi almaya çalışıyoruz” dedi.

ÖNCEKİ GÜN FENALAŞMIŞTI

Yakın geçmişte anjiyo olan ve vücuduna 6 stent takılan Polat, önceki gün hipertansiyon rahatsızlığı sebebiyle fenalaşmıştı. İlk müdahalesinin tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde revirde yapılmasından sonra Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Polat, tedavisinin ardından yeniden cezaevindeki hücresine götürülmüştü. Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk talebi Cuma günü kabul edilmişti.

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