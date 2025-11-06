Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan Tayfun Kahraman 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tayfun Kahraman, "esasa etkili iddia ve itirazlar hakkında mahkemelerce ilgili ve yeterli bir değerlendirme yapılmadan mahkumiyet kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği'' gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM, başvuruyu 31 Temmuz'da karara bağlamış, Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar vermişti. Kararın gerekçesi 17 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahraman için Anayasa Mahkemesi (AYM), yetki gaspında bulunduğunu savunarak mahkeme infazın durdurulması yönünde yargılama talebine yanıt geldi.

İsmail Saymaz X hesabı üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından AYM’nin Kahraman’ın tahliyesi ve yeniden yargılama talebini reddettiğini paylaştı.

Kararda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’yi yetki gaspıyla suçlaması dikkat çekti. Kararda “AYM temyiz veya istinaf mercii değildir, süper temyiz mahkemesi de değildir” ifadelerine yer verildi.

AİHM ve Avrupa Konseyi'nin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesine yönelik kararı 2021 yılında tanımayan Erdoğan, dün grup toplantısında "Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız" demişti.