Mahkeme Ayşe Barım için harekete geçti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahkeme Ayşe Barım için harekete geçti!

Gezi Parkı protestolarına ilişkin hakkında dava açılan menajer Ayşe Barım'ın tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek, sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını kararlaştırdı.

Menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı protestolarına ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan açılan davayı görecek olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı gönderdi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

Adı geçen sanığın en yakın tam teşekküllü devlet hastanesine sevkinin sağlanarak aralarında kardiyolog ve nörolog hekimlerin de bulunduğu heyetten sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda rapor aldırılması ve alınacak raporun duruşmanın atılı bulunduğu 7 Temmuz 2025 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi hususa rica olunur.

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