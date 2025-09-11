Mahkeme CHP davasını esastan reddetti! 'Kayyumun görevine devam etme durumu yok'

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti. Anayasa hukukçucu Prof. Dr. Süheyl Batum'un konuyla ilgili açıklamaları dikkat çekti.

"Bu kararla kayyumun görevine devam etme durumu yok" diyen Batum'un Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

"45. ASLİYE KARARINDA 'TEDBİREN' DEMİŞTİ..."

"45. asliye cezanın kararına göre CHP İstanbul İl kongresi hileli davranışlar gerçekleştirildiği iddiasıyla iptal edilmesiyle ilgili bir karar verilmişti. Geçici olarak "il kongresinin verdiği kararın durdurulmasına ve yerlerine Gürsel Tekin'in atanmasına karar verdim" dedi. 'Tedbiren' dedi yani esas hakkında karar verilinceye kadar dedi.

"ESAS YÖNÜNDEN KARAR VERİLDİ, 'GEÇİCİ' DEĞİL ARTIK"

"Tedbiren böyle bir karar veremezsin senin böyle bir yetkin yok" dedik. Şimdi bugün Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi esas yönünden 'geçici' değil artık... Esas yönünden karar verdi. Dedi ki bu kongrenin iptali istemini reddediyorum.

Dolayısıyla seçilenlerin kayyuma devredilmesi ortadan kalktı..."

Gürsel Tekin'den mahkeme kararına ilk açıklama!

İsmail Saymaz'dan canlı yayında bomba 'Can Holding' iddiası! 'İzin bekleniyordu...'

Can Holding'e operasyonun ardından Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Tek tek saydı

MSB açıkladı! İşte İskenderun'daki askerlerin şehit düşmesinin nedeni

Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan 'Ankara' açıklaması! '7'ye varan...'