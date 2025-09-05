Mahkeme CHP'ye kayyum olarak atamıştı: Bir isim heyetten çekiliyor

Mahkemenin kararı ile CHP İstanbul İl Teşkilatı'na kayyum olarak atanan isimlerden Hasan Babacak heyetten çekildi. Babacan, kararı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile yaptığı görüşme sonrası aldı.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atanan kayyum heyetinde yer alan Hasan Babacan, heyetten çekildi.

Konuyla ilgili konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" dedi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu heyeti kayyum olarak görevlendirmişti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kayyum kararına ilişkin dün SÖZCÜ TV ekranlarında yaptığı değerlendirmede heyette yer alan bir kişinin mahkemeye itiraz dilekçesi vereceğini açıklamıştı.

Günaydın "Kayyum olarak atanan insanlardan bir tanesi aradı. Dedi ki "Gökhan Bey, adım orada var. Bundan çok canım sıkılıyor. Nasıl olurda ben buradan ayrılırım diye, bir kafa yoruyordum" dedi. Bu neyi gösteriyor? İnsanların, toplumun ve tabanın gösterdiği tepki üzerine bir vicdan muhasebesi yapmasını gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Günaydın, söz konusu kişinin kararını sosyal medyadan açıklayacağını ve heyetten ayrılmak için mahkemeye dilekçe vereceğini belirtmişti.

